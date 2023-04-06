Песков заявил, что в России будут внимательно следить за военными учениями Сербии с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве осознают, что на Сербию оказывается давление, и будут очень внимательно наблюдать за военными учениями, которые пройдут в стране с привлечением стран НАТО. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается учений, мы, безусловно, будем очень внимательно за ними наблюдать», - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил о попытках привлечь Сербию на сторону тех стран, которые настроены против России. По его словам, они предпринимаются постоянно. «Знаем, что Белград под страшным, беспрецедентным давлением», - сообщил представитель Кремля.

Совместные со странами НАТО учения в Сербии пройдут в период с 16 по 30 июня.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что сербский лидер Александр Вучич заявлял о сильнейшем давлении на страну с начала украинского конфликта, целью которого является заставить Сербию пойти на соглашение с властями самопровозглашенного Косово.