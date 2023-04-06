Пушилин заявил, что обстрелы ВСУ снизились в два раза за счет усиления систем ПВО Фото: Иван ВИСЛОВ

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 6 апреля, доложил об уменьшении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза, так как была усилена работа противовоздушной обороны (ПВО).

«На последней встрече с вами я обращался к вам по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано. Я вам скажу: обстрелы уменьшились», - сказал врио главы ДНР в ходе встречи с российским лидером, уточнив, что по имеющийся статистике, обстрелы уменьшились в примерно два раза.

Напомним, сегодня, 6 апреля, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о появлении признаков отступления украинских войск из Артемовска. По его словам, за прошедшие сутки украинская армия оставила в городе несколько позиций. Тем не менее тяжелые городские бои в Артемовске продолжаются.