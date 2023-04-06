Советник Пушилина Гагин заявил о появлении тенденции к отступлению ВСУ из Артемовска

Украинская армия постепенно покидает огневые позиции в Артемовске Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала “Россия 1” заявил о появлении тенденции к отступлению украинской армии из Артемовска. По его словам, за прошедшие сутки ВСУ оставили несколько позиций в городе.

“За последние сутки, особенно на фоне визита Зеленского в Польшу, где он заявлял, что, возможно, придется оставить Артемовск, украинские войска оставили несколько позиций в Артемовске, опасаясь оказаться в окружениях в самом городе. Наметилась такая серьезная тенденция, что украинские войска действительно собираются его покидать”, – заявил он.

Отдельно Гагин отметил, что покинуть Артемовск уже невозможно из-за полного огневого контроля российской артиллерией дорог в город. Также, по его словам, бойцы ВСУ в последнее время часто рассказывают о риске попасть в настоящий котел, чем вызывают некоторую панику на Украине.

Напомним, ранее Гагин заявил о потере ВСУ в Артемовске до 20 тысяч бойцов. Город является для Киева как политически, так и стратегически чрезвычайно значимым. Президент Украины Зеленский ранее заявлял, что взятие Артемовска российскими силами разрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также подтолкнет как Запад, так и граждан Украины к уступкам и компромиссам с Россией.