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НовостиПолитика6 апреля 2023 11:02

Советник Пушилина Гагин заявил о взятии российскими силами железнодорожной станции в Артемовске

ВСУ пришлось хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи, отметил помощник врио главы ДНР
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские силы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Российские силы заняли железнодорожную станцию в Артемовске

Фото: Александр КОЦ

Российские силы заняли железнодорожную станцию в Артемовске, подразделения Вооруженных сил Украины отступили, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами – это был последний тяжелый рубеж, – после чего была занята и станция Бахмут-1. Противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам помощника Дениса Пушилина, безвозвратные потери ВСУ в Артемовске составляют 15-20 тысяч человек. В настоящее время украинские войска уже не могут покинуть город, поскольку все дороги контролируются российскими силами.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что боится потерять Артемовск, поскольку поражение ВСУ в городе может вынудить Киев пойти на компромисс с Россией.