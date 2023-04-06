Путин: Задача перед российскими военными - исключить обстрелы Донбасса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным в четверг, 6 апреля, назвал задачей российских военных формирований полное отсутствие обстрелов Донбасса.

«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев заключается в том, чтобы сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если они сократились уже, надо к этому постепенно идти», — заявил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, врио главы ДНР в ходе встречи с российским лидером заявил об уменьшении обстрелов со стороны украинских войск. По словам Пушилина, обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уменьшились примерно в два раза из-за усиления работы противовоздушной обороны (ПВО).