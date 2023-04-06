Путин заявил об уничтожении ВСУ своих военных, сдавшихся в плен Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным в четверг, 6 апреля, заявил, что на одном из участков Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали 14 своих же военных, которые сдались в плен.

«Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения 14 человек … сдались в плен … Наши остались там с ними … Даже не охраняли, чтобы потом с утра с ними, вывезти их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место!», — заявил российский лидер, отметив, что украинские войска «уничтожил всех своих военнослужащих».

Путин также сообщил, что пострадали и российские военные, отметив, что Москва на Украине имеет дело с режимом, который относится жестоко даже к своим военнослужащим.

Напомним, в ходе встречи с врио главой ДНР российский лидер также заявил о том, что главной задачей российских военных формирований является полное отсутствие обстрелов Донбасса.