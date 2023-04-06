Путин заявил о необходимости расширить железнодорожное сообщение в новых регионах России

Путин провел совещание с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами новых регионов РФ заявил о необходимости создания новых железнодорожных соединений в регионах, вошедших в состав России в сентябре 2022 года. По мнению российского лидера, данная мера позволит удовлетворить спрос на перевозку грузов и пассажиров в новых республиках.

“Железные дороги. Там нужно сделать пару, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями. И это будет дополнительно очень хорошая возможность, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение”, – заявил российский лидер на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Отдельно российский лидер подчеркнул, что власти РФ заняты вопросом расширения автомобильных дорог в новых регионах. Об этом, по словам Путина, он намерен поговорить со всеми главами новых субъектов России.

Напомним, Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России 30 сентября 2022 года. Решение о вступлении регионов в состав РФ было принято по результатам голосования жителей этих районов. За вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%.