«Синергия» запускает мастер-класс от российских военных корреспондентов

Всего будет 10 уроков от профессионалов, которые освещали события по всему земному шару.

Этот мастер-класс впервые объединяет опыт сотрудников разных телеканалов и студий. Николай Долгачев и Борис Максудов с ВГТРК, Омар Магомедов и Михаил Чебоненко с НТВ, Мария Финошина, Игорь Жданов и Илья Васюнин с RT, Денис Кулага из МИЦ «Известия», Сергей Белоус и Максим Фадеев из Realdoc Productions поделились практическими советами, о которых не пишут в учебниках.

Мастер-класс бесплатный, первая лекция доступна уже сегодня на сайте проекта. В ней военкоры рассказывают, какой должна быть экипировка и личная аптечка, где безопаснее разместиться, какую фактуру собирать заранее, к чему готовиться в первую очередь. Следующие уроки будут открываться по понедельникам и четвергам.

Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия»: «Идея о курсе родилась на одной из встреч с военкорами в нашем университете, и она нам очень понравилась. Мы оперативно запустили лекции в разработку, записывали репортеров и в студии, и на передовой. Мастер-класс получился очень любопытным, он будет полезен не только студентам журфаков и сотрудникам медиа, которые хотели бы подготовить себя к работе в опасных, экстремальных условиях. Эти лекции профессионалов, которые работали в горячих точках по всему миру, — отпечаток времени, в которое мы живем. Я уверен, что этот краткий курс кроме всего станет ценным историческим свидетельством».

Сайт мастер-класса

Тизер мастер-класса