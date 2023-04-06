Власти Швеции не видят нужды в сотрудничестве с Россией в расследовании диверсий на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведские власти не видят необходимости в том, чтобы сотрудничать с Россией в вопросе расследования диверсий, устроенных на российских газопроводах Nord Stream 1 и 2. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на ведущего это дело шведского прокурора Матса Юнгквиста.

Как заявил Юнгквист, хоть Швеция и не против сотрудничества с Москвой в этом расследовании, сейчас в этом нет никакой нужды. Прежде всего шведы пытаются выяснить, не причастна ли их страна к этим диверсиям. Точнее - не была ли Швеция использована в качестве платформы для подготовки и осуществления подрывов.

Также прокурор сослался на якобы секретность следствия, оправдывая недопуск России к расследованию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что шведское расследование пришло к выводу о возможном спонсорстве неким государством группы, взорвавшей газопроводы. Однако прокурор не исключил и версии с отдельно действующими террористами.