Прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил агентству Reuters о возможной причастности к подрыву российских газопроводов “Северные потоки” некой группы, спонсируемой государством. “Шведский прокурор, расследующий взрывы на "Северных потоках", заявил, что "основной сценарий" заключается в том, что за диверсией стоит группа, спонсируемая государством”, – сообщило агентство со ссылкой на прокурора. Также Люнгквист не исключил, что диверсию устроила независимая группировка. По его словам, подобное “теоретически возможно”. Он считает, что вид взрывчатки, которым подорвали газопроводы, исключает "значительную часть действующих лиц". Напомним, ранее прокурор Швеции назвал непростым поиск ответственных за взрыв на «Северных потоках». Ранее в СМИ также появлялась версия о причастности к диверсии “некой проукраинской группировки”. По мнению журналиста Сеймура Херша, который в своем расследовании пришел к выводу о том, что взрывчатку под газопроводы заложили американцы во время учений НАТО летом 2022 года, все эти дополнительные расследования являются попыткой перевести подозрения на кого угодно, кроме Байдена.