Лукашенко рассказал о задержании террориста силами ФСБ России и КГБ Белоруссии, фото: скриншот из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, рассказал о совместной операции российской ФСБ и белорусского КГБ, результатом которой стало задержание террориста.

Лукашенко рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как прошла операция по захвату террориста. Как удалось выяснить союзным спецслужбам, преступник проник на территорию республики, и затем его планировали вывезти оттуда через российскую границу. Президент отметил, что накрыть удалось всю террористическую сеть, и сейчас ФСБ дорабатывает уже на территории России.

«Главное, что на территории России и Белоруссии схроны оружия, взрывчатки есть», - говорит Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что ни один террорист не везёт через границу боеприпасы и взрывчатые вещества. Все эти инструменты террора заготовлены сразу на территориях Союзного государства, и несколько таких схронов в Белоруссии уже удалось выявить и накрыть.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Лукашенко высоко оценил эффективность работы систем ПВО в России и Белоруссии.