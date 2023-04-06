Лукашенко отметил эффективность системы обороны и ПВО в Союзном государстве

Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Госсовета Союзного Государства Фото: архив пресс-службы Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства отметил эффективность системы обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.

“Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск (сил) и единая региональная система ПВО”, – заявил белорусский лидер.

Напомним, Лукашенко прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным 5 апреля 2023 года. На встрече с российским лидером Лукашенко заявил, что Минск и Москва выстоят, несмотря на прогнозы Запада.

Ранее о важности создания Союзного государства высказывался и Премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, вместе Россия и Белоруссия сильнее и способны сообща справиться с самыми сложными вызовами.