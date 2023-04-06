Из Ливана нанесли ракетные удары по северу Израиля

Ливан нанес ракетные удары северу Израиля Фото: REUTERS

Десятки ракет были выпущены по северу Израиля с территории Ливана, сообщают израильские СМИ.

По информации радио Kan, удар был нанесен по приграничным населенным пунктам северной и западной Галилеи. В результате атаки один человек был ранен осколками упавшей ракеты, еще один пострадал при попытке укрыться в бомбоубежище.

Между тем в Telegram-канале Армии обороны Израиля сообщается, что одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны. В свою очередь телеканал Al-Mayadeen заявил об обстрелах Израилем южных районов Ливана после запусков ракет по его территории.

Напомним, Израиль неоднократно проводил военные операции на территории Ливана и Сирии, кроме того, Иерусалим до сих пор ведет силовые операции в Секторе Газа и рейды на Западном берегу реки Иордан. ООН заявляла о незаконности оккупации Израилем палестинской территории и осуждала его удары по территории соседних государств.