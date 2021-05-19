Армия Израиля заявила о ракетной атаке из Ливана Фото: REUTERS

Израильская армия заявила, что с территории Ливана по Израилю выпущены четыре ракеты, и еврейское государство наносит ответные удары.

Как уточняется, системы Противовоздушной обороны (ПВО) перехватили один пуск, одна из ракет упала на открытой местности, а две другие упали в море

«После сообщения о сиренах воздушной тревоги было обнаружено четыре запуска из Ливана в Израиль», - говорится в заявлении военных, где сообщается, что в настоящее время израильская артиллерия атакует цели на территории Ливана.

Напомним, днем ранее, 18 мая, израильская армия сообщила, что зафиксировали шесть неудавшихся запусков ракет из Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля, но от него последовали ответные действия, и, как заявили военные, артиллерия поразила источник огня.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами начался уже больше неделе назад - 10 мая. В четверг, 13 мая, в армии обороны Израиля заявили, что израильские военные уже ведут разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа.