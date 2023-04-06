Российские войска обнаружили и уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении, фото: кадр из видео Фото: Минобороны РФ

Российские войска успешно выявили и ликвидировали на Купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), а также разрушили три секретных убежища. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Известно, что три ДРГ принадлежали к составу 14, 92 омбр и 103 обр территориальной обороны Украины. Российская спецразведка выявила три укрытия, и уничтожила огнём самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» под командованием сержанта Бориса Теселкина. Убежища ВСУ располагались в районе населённых пунктов Новосёлковское и Стелмаховка.

Сообщается о как минимум пятнадцати уничтоженных боевиках, а также подрыве польской САУ «Краб», расчетом САУ 2С19 «Мста-С» под командованием старшего лейтенанта Николая Волкова. Помимо прочего, российская артиллерия смогла сорвать попытки смены дислокации нескольких группировок ВСУ в районах Двуречной, Синьковки и Стелмаховки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска, в Донецкой народной республике.