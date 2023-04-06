Военная спецоперация на Украине 6 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 апреля 2023 года.

В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по позициям российских военных. Граждане Украины за вознаграждение передавали боевикам ВСУ координаты военных и мирных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность вывода войск из Артёмовска. В случае угрозы потери личного состава в Артёмовске Киев примет «правильные решения», отметил он.

Минобороны сообщает, что ВС России сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР. Потери Киева на краснолиманском направлении превысили 80 человек за прошедшие сутки.

Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили свыше 410 бойцов ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки. Суммарно со всех направлений украинская армия потеряла до 580 солдат.

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщил об очередном обстреле украинской армией города Донецк. По сообщению представительства ДНР в СЦКК было зафиксировано три удара из артиллерии НАТО по Куйбышевскому району города.

Бойцы ВС России сорвали попытку переброски резервов ВСУ на Купянском направлении. Также за сутки группировкой «Запад» ликвидировано четыре украинских диверсионно-разведывательных группы.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о завершении подготовки ударной группировки украинской армии в Запорожской области. По его словам, ВСУ накопили достаточно бойцов, бронетехники и оружия для начала наступления.