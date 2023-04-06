Минобороны России сообщило о срыве попытки украинской ДРГ попасть в Брянскую область Фото: Александр КОЦ

Российские войска успешно отразили попытку украинской разведывательно-диверсионной группы (ДРГ) проникнуть на территорию Брянской области. Киевские боевики понесли тяжёлые потери и были вынуждены отступить, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Сообщается, что в составе украинской ДРГ в Брянскую область пытались проникнуть более 15 боевиков, однако они были вовремя выявлены, после чего российские войска нанесли по группировке артиллерийский удар.

Солдаты Западного военного округа нанесли киевским боевикам поражение, в результате которого часть группировки погибла, а оставшиеся были рассеяны по местности, и отступили обратно на территорию Украины.

В Минобороны отметили, что в ходе боестолкновения российские войска потерь не понесли.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на Купянском направлении российские спецвойска выявили и уничтожили сразу три украинские ДРГ, а также разрушили три их секретных убежища в районе населённых пунктов Новосёлковское и Стелмаховка.