Песков: Россия никогда не даст Белоруссию в обиду недружественным странам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не даст в обиду Белоруссию, и напомнил, насколько в нынешнее время враждебны и непредсказуемы страны, окружающие республику. Об этом Песков рассказал журналистам 6 апреля 2023 года.

Действия европейских стран, окружающих Белоруссию, а также соседствующая с республикой Украина, всё это - непредсказуемо, и ведёт себя откровенно враждебно к Союзному государству. Россия не будет оставаться в стороне, если кто-либо будет угрожать дружественной стране.

«Белоруссия так же, как и мы, окружена странами, которые весьма враждебны. Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду», - говорит Песков.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о совместной операции российской ФСБ и белорусского КГБ, целью которой было задержание опасного террориста.