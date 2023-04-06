Израильская армия сообщила об обстреле города Метула со стороны Ливана Фото: EAST NEWS

Израильский город Метула, расположенный на севере страны, подвергся миномётному обстрелу со стороны Ливана. Об этом пишет пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) в своих социальных сетях.

Согласно заявлению израильской армии, Метулу обстреляли из миномётов со стороны так называемой «голубой линии» - границы, отделяющей Ливан от Израиля. Специалисты осмотрели местность, подвергшуюся обстрелу, и нашли там остатки от выпущенных ранее снарядов.

Напомним, 6 апреля 2023 года с территории Ливана нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Некоторые ракеты были перехвачены системами ПВО. Также известно, что в ответ израильская армия нанесла удар по южным районам Ливана.

Ранее KP.RU сообщил о том, что под обстрел из Ливана попали приграничные поселения северной и западной Галилеи. Известно о как минимум одном пострадавшем.