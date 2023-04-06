Армия Ливана обнаружила использовавшиеся для обстрела Израиля пусковые установки Фото: REUTERS

Ливанская армия, заявившая о своей непричастности к массированному обстрелу Израиля, обнаружила на юге страны пусковые установки, из которых осуществлялась атака на соседнее государство. Также было найдено несколько ракет. Об этом военное ведомство Ливана сообщило в своих соцсетях.

«Подразделение армии обнаружило ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска, в окрестностях населенных пунктов Зибкин и Клайла», - сообщили в ливанской армии.

Сейчас ливанцы демонтируют установки. В стране уже заявили, что вероятнее всего, пуск ракет осуществлялся с территорий палестинских лагерей в Ливане. Напомним, 6 апреля 2023 года по Израилю выпустили не менее 34 ракет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что с территории Ливана обстреляли израильский город Метула. Военные обнаружили на открытой местности остатки от нескольких миномётных снарядов.