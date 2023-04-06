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НовостиВ мире6 апреля 2023 18:13

Армия Ливана обнаружила использовавшиеся для обстрела Израиля пусковые установки

На юге страны были обнаружены ракетные установки, из которых стреляли по Израилю
Сергей КУДРИН
Армия Ливана обнаружила использовавшиеся для обстрела Израиля пусковые установки

Армия Ливана обнаружила использовавшиеся для обстрела Израиля пусковые установки

Фото: REUTERS

Ливанская армия, заявившая о своей непричастности к массированному обстрелу Израиля, обнаружила на юге страны пусковые установки, из которых осуществлялась атака на соседнее государство. Также было найдено несколько ракет. Об этом военное ведомство Ливана сообщило в своих соцсетях.

«Подразделение армии обнаружило ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска, в окрестностях населенных пунктов Зибкин и Клайла», - сообщили в ливанской армии.

Сейчас ливанцы демонтируют установки. В стране уже заявили, что вероятнее всего, пуск ракет осуществлялся с территорий палестинских лагерей в Ливане. Напомним, 6 апреля 2023 года по Израилю выпустили не менее 34 ракет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что с территории Ливана обстреляли израильский город Метула. Военные обнаружили на открытой местности остатки от нескольких миномётных снарядов.