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НовостиПолитика6 апреля 2023 21:17

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 6 апреля 2023 года

Сигнал тревоги прозвучал в в Черниговской и Сумской областях
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 6 апреля 2023 года

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 6 апреля 2023 года

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, об этом свидетельствует онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, сигналы воздушной тревоги в Черниговской и Сумской областях прозвучали почти одновременно в 23.25 мск.

Как писал сайт KP.RU, 2 апреля 2023 года воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Отмечалось, что на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области также звучал сигнал тревоги.

27 марта мэр Киева Кличко сообщал, что в столице Украины произошло несколько взрывов.

Он пояснил, что взрывы произошли в Святошинском и Оболонском районах города. Местные жители сообщали, что в результате взрывов начался сильный пожар.

Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят регулярные удары по критически важной инфраструктуре Украины, после того, как Киев устроил теракт на Крымском мосту.