Al Mayadeen: Россия сумела развеять миф о непобедимости Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия смогла развеять миф о «непобедимости» Запада. Такое заявление сделала обозреватель ливанского издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан.

В своей статье обозреватель похвалила Москву за развенчание мифа о Западе, отметив, что специальная военная операция на Украине «определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия». По ее мнению, кризис в отношения России с западными странами позволил первой установить более крепкие отношения с Китаем, а также Индией и Ираном.

«Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель», - сказано в публикации.

Шаабан также заявляет, что Москва прекрасно справилась со всеми последствиями санкционных ограничения, обернув эти санкции против их инициаторов. По ее словам, Россия подтолкнула другие страны к расчету в национальной валюте для того, чтобы западные страны не могли манипулировать ими.

«Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном», - заявила она.

Напомним, накануне обозреватель издания National Interest Брайан Патрик Болджер заявил, что стремление Запада «сжечь рубль» укрепило российскую экономику.