Обозреватель NI заявил об ослаблении доллара по отношению к российскому рублю. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Западные санкции против РФ не привели к падению рубля, а напротив, укрепили российскую экономику. Такое мнение выразил обозреватель издания National Interest Брайан Патрик Болджер.

Болджер отмечает, что за последние полгода рубль укрепился по отношению к доллару, а страны Запада столкнулись с банковским кризисом.

«Стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля», - пишет обозреватель, отметив, что Россия и Китай добились возможности контролировать цены на нефть и золото.

Антироссийскими санкциями Запад «ускорил свою собственную кончину», резюмировал эксперт.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят теперь миллиардные издержки.

Западные санкции на российские энергоносители «запоздали», а Россия получила выигрышное положение благодаря направленной против США энергетической политики Саудовской Аравии. Об этом пишет обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд. Существующее положение Лоуфорд охарактеризовала как «тройной удар» для Запада.