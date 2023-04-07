Польшу предупредили о «расплате кровью» за размещение ядерных ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше не понимают всей опасности, которая будет поджидать республику в случае размещения на территории американского ядерного оружия по программе Nuclear Sharing. Об этом пишет обозреватель в статье для Mysl Polska Сильвия Горлицкая

В статье отмечается, что Варшаве необходимо ограничиться противоракетным щитом, а решение получить ядерного оружия вызвано заявлением Москвы о намерении расположить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

«Для блага населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при нечётких гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения», - пишет обозреватель.

Горлицкая заявляет, что появление ядерного оружия у Варшавы будет риском для самих поляков. По ее словам, своей поддержкой Киева и провоцированием Москвы польская сторона рискует стать стороной конфликта. Как отметила обозреватель, она не пожелала бы этого развития событий, потому что полякам «пришлось бы расплатиться собственной кровью».

Напомним, ранее в Европейском союзе пообещали ответ на размещения Москвой тактического ядерного оружия в Белоруссии, однако не уточнили какие именно.