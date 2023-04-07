Центробанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме хищения денег по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк России выявил новую мошенническую схему, которую начали использовать телефонные аферисты. Теперь злоумышленникам не нужно выяснять данные карты, достаточно убедить жертву прислать QR-код.

Как пояснили в ЦБ, некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. Его можно сгенерировать самостоятельно в мобильном приложении на нужную сумму, а затем поднести к сканеру в банкомате и снять наличные. Удобство нововведения оценили не только пользователи, но и мошенники.

— Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию, — рассказали в Центробанке.

Затем они «обналичивают» полученный код. Аферисты рассчитывают, что люди не знакомы с тем, как работает система. ЦБ призвал не хранить QR-коды ни в каком виде, а также напомнил, что настоящие сотрудники банков никогда их не просят прислать, так же как и назвать данные карты.

Ранее «Сбер» предупредил о мошеннической схеме, которую используют на клиентах онлайн-магазинов. Злоумышленники присылают сообщения о якобы ошибочном возврате средств за сделанный недавно заказ и просят оплатить его снова по предоставленным реквизитам.