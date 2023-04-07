Вице-премьер Чернышенко заявил, что Россия поможет перейти Вьетнаму на энергонезависимость

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко начал рабочий визит во Вьетнам.

Россия и Вьетнам готовятся к созданию в провинции Донгнай центра ядерной науки и технологий. РФ также готова участвовать в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме. Все это поможет азиатской стране перейти на энергозависимость, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас идет подготовка крупного совместного проекта по сооружению центра ядерной науки и технологий в провинции Донгнай. Также мы предлагаем вьетнамским партнерам строительство АЭС. В случае принятия положительного решения по АЭС, мы построим российский университет на базе ханойского для подготовки специалистов. Уверен, это позволит Вьетнаму перейти на энергетический суверенитет в юго-восточной Азии», – отметил вице-премьер в ходе в своего визита во Вьетнамский институт атомной энергии (ВинАтом).

Чернышенко подчеркнул, что Россия готова оказать ВинАтому всю необходимую помощь в реализации масштабных проектов, партнером выступит госкорпорация «Росатом», у которой есть все необходимое для реализации совместных планов РФ и Венесуэлы в данном направлении.

Предполагается, что контракт о создании центра ядерной науки и технологий будет подписан в июне в рамках Петербургского международного экономического форума в июне.

Кроме того, Чернышенко дал поручение министерству науки РФ заняться вопросом создания российского университета на базе вьетнамского для подготовки специалистов, которые будут работать на будущей АЭС.

Как сообщалось ранее, в четверг, 6 апреля, российский вице-премьер начал свою рабочую поездку во Вьетнам, где у него должны состояться несколько двусторонних встреч и других мероприятий.