Саакашвили заявил, что скоро умрет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о приближении своей смерти из-за быстрого ухудшения здоровья.

«Когда я вернулся в Грузию, чтобы поддержать свободные и частные парламентские выборы, я был здоровым энергичным 54-летним мужчиной. Я затем был немедленно задержан грузинскими властями и помещен под стражу. С тех пор в заключении мое здоровье стремительно ухудшилось. Сейчас я умираю», – сказал он в интервью Politico.

Как уточнил экс-президент Грузии, у него диагностировано более 20 серьезных заболеваний, которые он получил в заключении. По мнению политика, его смерть спровоцирует в Грузии «политический хаос», а власти России будут якобы рассматривать ее как победу.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы планирует полностью посвятить себя поддержке украинского лидера Владимира Зеленского. По словам политика, его состояние все еще слабое, несмотря на то, что он может писать посты в соцсетях.