Лавров заявил, что Россия пошла на «небольшое обострение», продлив зерновую сделку Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пошла на «небольшое обострение», продлив зерновую сделку на 60 дней, однако дальше российская сторона будет думать, нужен ли этот договор вообще.

«Западные коллеги не устают повторять вопреки фактам, что ни удобрения, ни зерно не подпадают под санкционные списки. Но фигурирует все остальное - и отключение от системы SWIFT, страховать грузы, возможность заходить в порты и многое другое … Они говорят нам только одно - храните свое удобрение, но вы никуда его не вывезете», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, после продления сделки Россия не нашла «никаких признаков, что эти вопросы можно решить». «Мы пошли на небольшое обострение и решили продлить сделку на 60 дней. Исходя из того, что если не будет никаких сдвигов, то мы будем думать, нужна ли эта сделка», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, в середине марта этого года о продлении зерновой сделки на 60 дней заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отметив, что Россия продолжит добиваться снятия всех препонов для поставок на мировые рынки своей сельхозпродукции.