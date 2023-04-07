Турция согласилась с требованиями Москвы о поставках продовольствия и удобрений из РФ в рамках зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Турции считают обоснованным требования РФ о поставках российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Важно, чтобы зерновая сделка была продолжена и реализовывалась дальше. Мы признаем правомерность требований РФ о снятии ограничений», – сказал он в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отметил Чавушоглу, в настоящее время с Украины в рамках реализации зерновой сделки вывезено более 27 миллионов тонн продовольствия. Соглашение вносит большой вклад в преодоление продовольственного кризиса, отметил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в середине марта этого года о продлении зерновой сделки на 60 дней заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что Россия продолжит добиваться снятия всех препонов для поставок на мировые рынки своей сельхозпродукции.