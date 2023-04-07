Лавров назвал условие переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Лавров заявил о возможности переговоров с Украиной только на основе учета интересов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта возможно осуществить, но только на основе учета российских интересов.

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, заявление западных стран по мирным переговорам Москвы и Киева являются «нечистоплотным приемом». Как он отметил, Россия не раз заявляла, что не отказывается от переговоров.

«Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами», - заявил глава МИД РФ во время переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, российские озабоченности «были высокомерно проигнорированы с пренебрежением» западными странами.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что Россия не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.