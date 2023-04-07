Путин обсудил с Пашиняном конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Продолжено обсуждение различных аспектов текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, в том числе касающихся обеспечения безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе», – сообщается на сайте Кремля.

Политики в частности обсудили восстановление экономических и транспортных связей в Закавказье и подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Также Путин и Пашинян затронули актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Еревана.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта этого года МИД России призвал Армению и Азербайджан к сдержанности в Нагорном Карабахе, отметив, что ранее имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня.