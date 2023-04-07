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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:42

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Соответствующее поручение московское правоохранительное ведомство получило от Генпрокуратуры
Мила ГЕНЬ
Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прокуратура Москвы по поручению Генерального ведомства проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение генпрокурору с просьбой о проверки в отношении певца. Причиной стали публичная критика спецоперации, а также произнесенный Меладзе на корпоративе в ОАЭ лозунг украинских националистов.

Напомним, ранее с похожим обращением обратился в Следственный комитет России общественный деятель Антон Коробков-Землянский. Журналист предположил, что доходы Меладзе могут идти на финансирование ВСУ. Поручение проверить певца передали МВД.

Также известно, что из-за антироссийской позиции запланированные концерты Валерия Меладзе отменяют по всей России, а его гонорары упали в два раза.