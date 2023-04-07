Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прокуратура Москвы по поручению Генерального ведомства проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение генпрокурору с просьбой о проверки в отношении певца. Причиной стали публичная критика спецоперации, а также произнесенный Меладзе на корпоративе в ОАЭ лозунг украинских националистов.

Напомним, ранее с похожим обращением обратился в Следственный комитет России общественный деятель Антон Коробков-Землянский. Журналист предположил, что доходы Меладзе могут идти на финансирование ВСУ. Поручение проверить певца передали МВД.

Также известно, что из-за антироссийской позиции запланированные концерты Валерия Меладзе отменяют по всей России, а его гонорары упали в два раза.