Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 апреля 2023 11:01

Американский финансист Шихан назвал Зеленского «мастерским манипулятором» и «имитатором»

По словам финансиста BofA Securities, в администрации Байдена имеют «серьезные опасения» в отношении украинского президента
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американский финансист Шихан назвал Зеленского «мастерским манипулятором» и «имитатором»

Американский финансист Шихан назвал Зеленского «мастерским манипулятором» и «имитатором»

Фото: REUTERS

Глава отдела международных отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан в ходе онлайн-конференции банка по геополитике раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Американский финансист заявил, что в администрации президента США Джо Байдена имеют «серьезные опасения» в отношении украинского лидера, поскольку тот является «мастерским манипулятором и имитатором».

Как писал сайт KP.RU, ранее обозреватель Financial Times Джонатан Уитли заявил о том, что Bank of Americа прервал свою онлайн-конференцию из-за критики в адрес Украины и ее президента. Автор статьи заявил, что другой человек назвал мероприятие «безжалостно антиукраинским».

Конференция собирались провести в виде двухдневного мероприятия, однако три заседания, которые посвящены российско-американским отношениям и антироссийских санкциям, были в итоге отменены.