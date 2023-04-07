Американский финансист Шихан назвал Зеленского «мастерским манипулятором» и «имитатором» Фото: REUTERS

Глава отдела международных отношений Bank of America Securities Дэниел Шихан в ходе онлайн-конференции банка по геополитике раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Американский финансист заявил, что в администрации президента США Джо Байдена имеют «серьезные опасения» в отношении украинского лидера, поскольку тот является «мастерским манипулятором и имитатором».

Как писал сайт KP.RU, ранее обозреватель Financial Times Джонатан Уитли заявил о том, что Bank of Americа прервал свою онлайн-конференцию из-за критики в адрес Украины и ее президента. Автор статьи заявил, что другой человек назвал мероприятие «безжалостно антиукраинским».

Конференция собирались провести в виде двухдневного мероприятия, однако три заседания, которые посвящены российско-американским отношениям и антироссийских санкциям, были в итоге отменены.