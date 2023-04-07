Посол РФ в Дании заявил, что найденный рядом с «Северным потоком - 2» объект был частью взрывного устройства Фото: REUTERS

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что, по мнению российских экспертов, объект, найденный недалеко от газопровода «Северный поток - 2», был частью взрывного устройства.

Российский дипломат также отметил, что отказ ФРГ, Дании и Швеции сотрудничать с Россией по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» подрывает доверие к их следствию.

«Сохраняющаяся секретность проводимого Данией, Германией и Швецией расследования, а также отказ сотрудничать с Россией подрывают доверие к нему», - сказал российский посол газете New York Times

Напомним, накануне шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что Стокгольм не видит необходимости в том, чтобы сотрудничать с Москвой в вопросе расследования взрывов на «Северных потоках». По его словам, Швеция и не против сотрудничества с Россией в этом расследовании, однако на данный момент в этом нет никакой нужды и прежде всего страна пытаются выяснить, не причастна ли их сторона к произошедшему.