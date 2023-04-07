Минфин оценил дефицит российского бюджета за первый квартал 2023 в 2,4 триллиона рублей

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Дефицит бюджета РФ по итогам января-марта текущего года, по предварительной оценке, составил 2,4 триллиона рублей. Это следует из сообщения министерства финансов России.

Так, по предварительным данным ведомства, доходы российской казны за первый квартал этого года составили 5,68 триллионов рублей. Это на 21% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и связано со снижением нефтегазовых доходов.

Что касается расходов, то их объем Минфин РФ оценивает в 8,08 триллионов рублей за январь-март 2023 года. Рост этого показателя по отношению к первому кварталу прошлого года составил 34%. В ведомстве отметили, что месячная динамика исполнения расходов российской казны замедлилась в марте после того, как в январе и феврале было ускорено финансирования отдельных контрактуемых расходов.

Как ранее писал сайт KP.RU, доходы бюджета РФ в январе-феврале 2023 года составили 3,16 триллиона рублей, расходы – 5,74 триллиона рублей, а дефицит, соответственно, - 2,58 триллиона рублей.

Напомним, дефицит федерального бюджета по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей.