Экс-разведчик США Риттер: Новые поставки оружия не спасут ВСУ после скорого поражения в Артёмовске Фото: REUTERS

Скорое поражение ВСУ в Артёмовске приведёт киевский режим к краху, и украинцам следовало бы задуматься над тем, насколько бессмысленные решения принимает их политическое руководство. Об этом заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, в интервью Judging Freedom.

Как отметил Риттер, Россия одерживает победу в битве за Артёмовск, и в дальнейшем это поражение ВСУ станет переломным моментом во всей спецоперации. По мнению американского военного, украинцы только множат смерти и разрушения, позволяя Киеву продолжать принимать деструктивные и неэффективные решения.

«Русские сломали хребет украинской армии, украинская армия никогда не оправится от Артемовска», - заявляет Риттер.

Также разведчик дал прогноз на ближайшие события в зоне СВО. Риттер уверен, что ВС РФ продолжат изматывать ВСУ в ближайшие месяцы, до лета. Россия будет продвигаться поэтапно, а когда Артёмовск будет взят - в линии обороны Киева появится гигантская дыра, которая в конечном итоге приведёт к крупной победе РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские войска заняли ключевую точку в Артёмовске - железнодорожную станцию - откуда можно успешно штурмовать занятые ВСУ кварталы города.