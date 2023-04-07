Минобороны России заявило, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, американцы расширяют формат подготовки украинских биологов.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов предупредил о риске распространения опасных патогенов в районах подконтрольных США биолабораторий.

Также в Минобороны России назвали имена новых фигурантов биологический исследований Пентагона. Многие из них покинули Украину, США экстренно их разыскивает для недопущения утечки сведений.

Среди фигурантов биологических проектов Пентагона заместитель главы Киевского областного лабораторного центра Наталия Родина и директор Украинского института проблем здравоохранения Елена Нестерова.

Ранее сообщалось, что парламентское расследование подтвердило двойное предназначений украинских биолабораторий. В них собирали пробы опасных патогенов, которые затем отправляли в США для использования в целях Вашингтона и НАТО. Полученные данные говорят о том, что американцы готовят биологическое оружие — с помощью полученных проб они могут распространять различные эпидемии. Всего по всей Незалежной функционировали более 400 лабораторий с такой миссией.