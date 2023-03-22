Расследование подтвердило, что под видом биолабораторий на Украине были военные объекты США и НАТО

Биолаборатории США на Украине работали в интересах Пентагона, заключили в российском парламенте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламентское расследование подтвердило, что под видом биолабораторий на Украине функционировали военные объекты США и НАТО. Об этом заявила вице-спикер российской Госдумы Ирина Яровая в среду, 22 марта 2023 года.

По ее словам, в них осуществлялся сбор опасных патогенных микроорганизмов и генетического материала, который в дальнейшем вывозился в Соединенные Штаты и использовался для целей Пентагона.

Яровая добавила, что Вашингтон создал около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Белому дому создавать эпидемии в различных точках мира.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о рисках распространения новых усиленных патогенов из-за деятельности биолабораторий, которые финансирует Вашингтон, отметив, что данная опасность существует для населения всех стран, поскольку инфекции не имеют границ.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов назвал журналистам новые имена украинских участников военно-биологических программ Соединенных Штатов. В их числе представители государственных институтов и частных компаний.

По его словам, общий контроль и руководство взаимодействием украинских специалистов с управлением по снижению угрозы минобороны США осуществлял начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун. Под его руководством брали биологические пробы украинцев, которые впоследствии отправлялись в Соединенные Штаты.