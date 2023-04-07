Обвиняемую в теракте в Петербурге Дарью Трепову отправили в СИЗО «Лефортово», фото: ГУ МВД

Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта 2 апреля в Санкт-Петербурге, доставили в СИЗО «Лефортово», где она будет находиться до тех пор, пока не будет завершено следствие, и не огласят решение суда. Об этом сообщает КП-Петербург.

О том, что предполагаемую террористку, действия которой привели к гибели военкора Владлена Татарского, и к получению травм четырьмя десятками человек, доставили в следственный изолятор, стало известно от члена совета по правам человека при президенте России Евы Меркачёвой.

Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В заведении проходила творческая встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским. Дарья Трепова, назвавшись чужим именем, подарила военкору статуэтку, которая затем взорвалась.

Ранее KP.RU сообщил о том, что количество пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге возросло до 40 человек. Среди них трое - несовершеннолетние.