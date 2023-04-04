Число пострадавших при теракте в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в котором был убит военный корреспондент Владлен Татарский, возросло до 40 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«В результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», – рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Как писал сайт KP.RU, уголовное дело о взрыве в баре на Университетской набережной Санкт-Петербурга об убийстве общественно опасным способом журналиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, переквалифицировали в теракт.

Подозреваемую в причастности к произошедшему Дарью Трепову задержали. Девушка призналась, что принесла на мероприятие статуэтку, но сообщила, что якобы не знала о ее содержимом. При этом известно, что Трепова сразу после взрыва обрезала волосы и несколько часов каталась по Петербургу на такси, пытаясь запутать следствие.