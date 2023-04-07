«Возвращайтесь, пока не стало слишком поздно»: Бывший американский разведчик сделал громкое заявление для западных наёмников

Экс-разведчик США Риттер призвал западных наемников уезжать с Украины, пока не поздно Фото: REUTERS

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер обратился к западным наёмникам, вступившим в конфликт на Украине со стороны ВСУ и киевского режима. Он призвал их как можно скорее вернуться домой, пока не стало слишком поздно. Об этом Риттер заявил через YouTube-канал Judging Freedom.

«Ситуация для всех вас становится только хуже, так что возвращайтесь. Сделайте одолжение, потому что вам не выиграть этот конфликт», - призывает Риттер.

Разведчик также назвал главную ошибку всего коллективного Запада. Европейские и американские чиновники считают, что Россия якобы бездействует, и в итоге это же их и погубит. Риттер обратил внимание общественности и своих коллег на огромные потери ВСУ, и множество уничтоженной украинской военной техники, в том числе и той, что поставляют западные страны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Риттер предрёк ВСУ неизбежное поражение в Артёмовске, после которого Киев уже не оправится.