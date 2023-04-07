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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 14:55

«Пусть Господь разбирается»: Мать Владлена Татарского сделала заявление после убийства сына

Мать военкора Татарского простила Дарью Трепову за убийство сына
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мать военкора Татарского простила Дарью Трепову за убийство сына

Мать военкора Татарского простила Дарью Трепову за убийство сына

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать военного корреспондента Владлена Татарского прокомментировала убийство своего сына. По словам женщины, она простила людей, устроивших и исполнивших теракт, в результате которого погиб журналист.

«Да, я их прощаю всех – пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться», – заявила мать военкора в интервью Telegram-каналу SHOT.

Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв во время творческой встречи с военным корреспондентом Владленом Татарским. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова, назвавшись чужим именем, подарила журналисту статуэтку, которая затем взорвалась. Количество пострадавших при теракте возросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних.

В СКР считают, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины.