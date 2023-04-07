«Пусть Господь разбирается»: Мать Владлена Татарского сделала заявление после убийства сына

Мать военкора Татарского простила Дарью Трепову за убийство сына Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мать военного корреспондента Владлена Татарского прокомментировала убийство своего сына. По словам женщины, она простила людей, устроивших и исполнивших теракт, в результате которого погиб журналист.

«Да, я их прощаю всех – пусть Господь разбирается. Он постился, молился, причастился. Он пошел как воин на небо, для того чтобы там бороться», – заявила мать военкора в интервью Telegram-каналу SHOT.

Напомним, 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв во время творческой встречи с военным корреспондентом Владленом Татарским. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова, назвавшись чужим именем, подарила журналисту статуэтку, которая затем взорвалась. Количество пострадавших при теракте возросло до 40 человек, среди них трое несовершеннолетних.

В СКР считают, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины.