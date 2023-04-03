СКР переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Татарского в Санкт-Петербурге на теракт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет России переквалифицировал уголовное дело об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в петербургском кафе, совершенного общественно опасным способом на террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 3 апреля.

Переквалифицировать уголовное дело правоохранители решили исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий.

Напомним, взрыв, в котором погиб журналист Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, произошел в кафе «Стрит фуд бар №1» в Санкт-Петербурге 2 апреля. По основной версии следствия, взрывное устройство было в бюсте военкора, который ему вручила Дарья Трепова. Ее задержали по подозрению в причастности к произошедшему. Она призналась, что принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку, но уверяет, что не знала о ее «внутренностях».

В СКР считают, что планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. Сама Дарья Трепова придерживается оппозиционных взглядов и связана с ФБК* Расследование продолжается.

Также ранее KP.RU сообщал, что семье погибшего и всем пострадавшим выплатят материальную помощь.

*запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

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