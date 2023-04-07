Журналисту WSJ Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

По версии следствия Гершкович, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следствие предъявило обвинение журналисту московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Его обвиняют по статье 276 УК РФ (Шпионаж), о чём сообщил «Интерфакс», со ссылкой на источник.

По версии следствия Гершкович, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Конкретно речь идёт о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.

Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, арестовали во время получения секретных сведений. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том ,что Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. Американский журналист неоднократно и негативно высказывался о российской власти, и часто писал неверифицированные статьи со ссылками на некие источники, якобы раскрывая секретные процессы внутри Кремля.