LRT: Несколько литовских наёмников из иностранного легиона ВСУ ранены под Артёмовском Фото: EAST NEWS

Несколько граждан Литвы, которые поехали наёмниками на Украину для участия в конфликте на стороне киевского режима, были ранены под Артёмовском. Сообщается, что наёмники присоединились к ВСУ по собственной инициативе, о чём заявили в эфире национального радио LRT, со ссылкой на МИД Литвы.

Как заявляет посол Литвы Вальдемарас Серапинас, в одной из больниц города Днепр находятся двое раненых в боях за Артёмовск литовских наёмников. Также LRT сообщает о том, что ранения получили ещё два гражданина Литвы, но официально эту информацию пока не подтвердили.

Состояние двоих подтверждённых раненых врачи оценивают как стабильное.

Ранее KP.RU сообщил о том, что бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал западных наёмников бежать с Украины, пока не стало слишком поздно. Он обратился ко всем членам так называемого иностранного легиона.