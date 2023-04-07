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НовостиПолитика7 апреля 2023 17:11

Белый дом продлил введённые против России санкции на ещё один год

Продление коснулось не всех антироссийских санкций
Сергей КУДРИН
Белый дом продлил введённые против России санкции на ещё один год

Белый дом продлил введённые против России санкции на ещё один год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден объявил в пятницу, 7 апреля, о продлении ряда санкций, введённых против России. В их числе и те, которые Белый дом накладывал на Москву за якобы «вмешательство» в американские выборы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Байдена.

Так, под продление попали санкции, введённые против России за «вредоносную деятельность» в отношении США, такую как пресловутое якобы «вмешательство» Москвы в выборы американских президентов, а также «попытки подрыва демократических институтов на территории США и их союзников».

Отдельно отмечены санкции, введённые за некую «вредоносную кибернетическую деятельность против США», и конечно - все те рестрикции, которые были наложены на Россию из-за специальной военной операции на Украине. Все эти ограничения продлеваются на один год указом Байдена.

Ранее KP.RU сообщил о том, что все попытки Запада обрушить российскую экономику привели к укреплению рубля.