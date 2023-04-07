Белый дом продлил введённые против России санкции на ещё один год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден объявил в пятницу, 7 апреля, о продлении ряда санкций, введённых против России. В их числе и те, которые Белый дом накладывал на Москву за якобы «вмешательство» в американские выборы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Байдена.

Так, под продление попали санкции, введённые против России за «вредоносную деятельность» в отношении США, такую как пресловутое якобы «вмешательство» Москвы в выборы американских президентов, а также «попытки подрыва демократических институтов на территории США и их союзников».

Отдельно отмечены санкции, введённые за некую «вредоносную кибернетическую деятельность против США», и конечно - все те рестрикции, которые были наложены на Россию из-за специальной военной операции на Украине. Все эти ограничения продлеваются на один год указом Байдена.

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