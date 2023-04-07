Байден продлил режим ЧС в США, который позволяет быстро накладывать новые санкции на Россию Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден решил продлить ещё на один год режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности Штатов. Именно этот режим, юридически, позволяет быстро вводить против России новые санкции. Об этом говорится в опубликованном администрацией Белого дома документе.

«В соответствии с разделом 202d Закона о чрезвычайном положении, я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране», - заявил Байден.

Благодаря этому режиму власти США могут, например, замораживать российские активы и собственность, находящиеся на территории государства. Решение о продлении режима ЧС обусловлено, якобы, «враждебной деятельностью» России по отношению к Вашингтону, и «необыкновенной и чрезвычайной угрозе нацбезопасности, внешней политике и экономике США» со стороны Москвы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Байден продлил на один год срок действия ряда антироссийских санкций, в том числе введённых до начала спецоперации на Украине.