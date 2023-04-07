Путин поручил перенести День молодёжи с 27 июня на последнюю субботу месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил перенести дату празднования в стране Дня молодёжи. Если раньше его отмечали 27 июня, то теперь - в последнюю субботу того же месяца. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, в 2023 году, к примеру, День молодёжи будет праздноваться не 27, а 24 июня. Исполнить это решение должны до 1 мая.

Напомним, что речь о переносе Дня молодёжи завели 25 января, когда Путин встречался со студентами. Одна из учениц обратилась к президенту, отметив, что часто праздник выпадает на будние дни, когда ребята либо сдают сессию, либо работают. Она же попросила главу государства перенести особую дату на последнюю субботу июня.

Ранее KP.RU сообщил о том, как в России празднуют День студента, и удаётся ли молодым людям сохранять добрые отношения со своими друзьями со школьной скамьи.