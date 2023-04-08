Зеленский заявил, что захват Киевом Крыма якобы является «безальтернативным вариантом» для всего мира Фото: REUTERS

Контроль Киева над Крымом является якобы безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира, об этом заявил президент Украины Зеленский.

Зеленский считает, что полуостров «вернется в состав страны». По его словам, это необходимо «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН».

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года Зеленский заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

Он добавил, что «мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны».

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что планы Зеленского, направленные на силовой захват Крымского полуострова, приведут только к истощению и разрушению ВСУ как института.

Ранее в мае 2022 года Зеленский уверял, что Украина победит и вернется к границам страны по состоянию на 24 февраля нынешнего года, то есть без Крыма и Донбасса.

Он пообещал, что и Крым с Донбассом Украина себе вернет. В какие сроки это произойдет, каким образом будут возвращены территории, Зеленский не пояснял.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.