В России будут штрафовать за мойку и ремонт автомобилей на дачном участке Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Новые штрафы для дачников ввели в 2023 году, пишут «Известия». Так, теперь нельзя мыть или ремонтировать автомобиль на территории СНТ. За нарушение придется заплатить от трех до пяти тыс. рублей. Если же специальные службы обнаружат загрязнение почвы из-за этого, то наказание вырастет до 10 тыс. рублей.

Также дачникам напомнили о других запретах и обязанностях. Например, владельцы участков в СНТ должны соблюдать правила пожарной безопасности. В 2023 году их смягчили — разрешили на своей земле сжигать мусор и жарить шашлыки при обеспечении необходимых условий.

Также садоводы обязаны уничтожать вредные растения на своих участках. К ним относятся борщевик, а также любой сухостой и трава. В случае нарушения штраф составит 5 тыс. рублей, а для владельца поля — до 500 тыс. рублей.

Запрещено самостоятельно устанавливать колодцы и скважины без сертификатов. Кроме того, существует целый ряд правил установки уличного туалета.

Ранее эпидемиолог Дмитрий Вихров дал советы дачникам по уборке дома после зимы.